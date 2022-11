Droit au But ! Tome 19

Nino continue d'évoluer au Vélodrome. Malgré ses dernières performances, le coach ne lui permet pas de rester tout un match sur le terrain. Frustré de ne pouvoir tout donner, il prête l'oreille aux propositions d'un agent, un certain Milo Lombardi, qui, par le passé, a déjà tenté de l'arracher à l'OM. Aujourd'hui, l'homme aux méthodes douteuses est de retour avec une proposition émanant d'un très grand club de niveau League des Champions... Manchester City dirigé par Pep Guardiola - rien que ça ! Les parents de Nino et ses amis - dont Zack qui a déjà eu affaire à Lombardi et s'est retrouvé en Suisse, après avoir servi de " monnaie d'échange " dans le cadre d'un transfert de joueur international, tentent de le dissuader de quitter Marseille. Très vite, la ville bruisse de rumeurs. La pression pèse lourd sur les épaules de Nino qui perd ses moyens sur le terrain et s'attire la colère de Sampaoli. Heureusement, les conseils des légendes (Boli, JPP, Drogba...) lui seront d'une grande utilité pour prendre la bonne décision.