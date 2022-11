La rencontre historique entre Gadamer et Derrida (1981) et au-delà. Avoir raison (de l'herméneutique)

En avril 1981, Philippe Forget organise à l'Institut Goethe de Paris une rencontre qui donne à Hans-Georg Gadamer et Jacques Derrida l'occasion de faire connaissance. Répondre, Avoir raison est d'abord le récit détaillé, fondé sur les archives entièrement inédites conservées par l'auteur, de la préparation, du déroulement et des suites de ces échanges. Sur cette base, l'ouvrage compare ensuite la manière dont Gadamer et Derrida lisent respectivement Mörike et Baudelaire, et tous deux Celan, pour montrer que leur rencontre fut bel et bien "historique" , puisqu'elle n'engage pas moins que notre "tradition philosophique dans son ensemble" (Otto Pöggeler). Répondre, Avoir raison constitue donc une intervention profondément originale dans le champ de la philosophie contemporaine. Cet ouvrage rouvre sur de toutes nouvelles bases le problème des rapports entre herméneutique et déconstruction, et tout indique qu'il est appelé à faire référence sur cette question. Il ne manquera pas non plus de s'imposer comme un texte de premier plan dans les débats portant sur les rapports entre littérature et philosophie, sans parler de la contribution qu'il apporte à tout un pan de la philosophie contemporaine du langage.