Les bébés au musée

Suite à la relance de la politique d'éveil culturel et artistique du tout-petit, les musées s'ouvrent au très jeune public, diverses propositions aux familles s'expérimentent, des collaborations se nouent avec les crèches, les écoles maternelles, les assistantes maternelles, les ludothécaires. La documentation des acquis de quelques pionniers sera très utile à tous ceux qui désirent se lancer aujourd'hui sur le territoire et au-delà. Et tout particulièrement dans le cadre des Cités éducatives, du Plan de lutte contre la pauvreté. L'axe culture et petite enfance devant être désormais au programme des formations aux métiers de la petite enfance et de la culture, ce livre trouve toute sa place.