"Oui, la poésie est une solution. C'est le troisième rituel que j'ai réalisé pour sortir de la dépression après le meurtre de mon petit ami Earth. Les rituels pour créer des poèmes provoquent en nous des changements dont nous ne connaissons pas encore l'étendue, et j'avais décidé de trouver les bons ingrédients pour le rituel, et je l'ai fait. Ca a marché". CAConrad travaille avec d'anciennes techniques poétiques et rituelles depuis 1975. Jeune poète, CAConrad a vécu à Philadelphie (USA), où nombre de ses proches ont disparu au début de la crise du sida. Dans En attendant de mourir à son tour (2017), il cherche à surmonter le meurtre de son compagnon Earth à travers 18 rituels de poésie (soma)tiques qui activent l'écriture par le corps tout en renouvelant les rapports entre poésie visuelle, prose, narration, activisme et humour.