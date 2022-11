Aviateurs. Carnet de l'armée de l'air et de l'espace

Dans ce carnet, capitaine Lapin, peintre de l'air et de l'espace, nous livre les témoignages de pilotes, instructeurs, mécanos, pompiers de l'air, fusillés commandos, contrôleurs... sur fond de Rafale, d'A400M, de hangars et de tarmac. Durant plusieurs semaines, il est allé croqué sur les bases aériennes de Saint-Dizier, Orléans et Evreux afin de dresser le portrait des aviateurs et aviatrices et de partager leur quotidien. Un ouvrage qui vous ouvrira les portes de l'Armée de l'Air et de l'Espace.