NENGO, un combat pour la dignité. Paroles de victimes face aux violences sexuelles en Centrafrique

Dans le cadre de ses actions humanitaires, la Fondation Pierre Fabre, reconnue d'utilité publique, mène un programme ambi-tieux de soutien aux victimes de violences sexuelles : le projet NENGO (" dignité " en langue sango). Sur le modèle développé par le Dr. Mukwege, prix Nobel de la paix, il s'agit d'une prise en charge globale de la personne, médicale, psychologique, socio-économique et également juridique. Nick Danziger a été à la rencontre de dix-sept survivantes et survivants, pour faire leur portrait, écouter leur histoire et leur témoignage. Un livre-plaidoyer qui dépasse le cadre de la Centrafrique et qui parle de toutes les victimes de violences sexuelles et de leur cheminement vers une dignité retrouvée.