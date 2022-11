Kaléidoscope

Pour ce neuvième opus de la collection Nouvelles Dora-Suarez, dix auteurs de polar, des plus aguerris aux plus prometteurs, se sont vu confier la tâche d'écrire à la manière d'un auteur qui les a particulièrement marqués... Les écrivains ayant inspiré nos auteurs sont multiples et adeptes de genres très différents. Les choix de certains sont surprenants, les clins d'oeil sont légion. S'il s'agit d'un exercice ludique, pour celles et ceux qui s'y sont essayés, le lecteur n'est pas oublié puisque c'est à lui de découvrir " l'écrivain déclencheurA "A ! L'Association Dora-Suarez est une association lyonnaise créée en 2012 dans le but de promouvoir le polar et le roman noir. Des lecteurs ainsi que des romanciers évoluent autour de cette organisation. Année après année, Dora-Suarez s'impose dans le PPF (paysage du polar français) avec des organisations d'événements, des remises de prix littéraires...