Livre de coloriage officiel

De Hawkins jusqu'au Monde à l'Envers, explore l'univers étrange et mystérieux de Stranger Things grâce à ce premier livre de coloriage o ciel Netflix. Retrouve tes personnages et tes lieux favoris, mais aussi les créatures les plus terrifiantes de la série. A travers ses 80 pages d'illustrations originales inédites, ce livre de coloriage est la parfaite façon de revivre les plus grands moments de Stranger Things.