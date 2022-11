Tempura HS n°2 : Tokyo Vice - Novembre 2022

On ne présente plus Jake Adelstein. Premier journaliste étranger à avoir intégré la rédaction d'un quotidien japonais, le natif du Missouri est devenu à travers ses enquêtes et ses scoops une référence du Japon underground. Fin connaisseur de la pègre, le plus japonais des journalistes américains collabore avec TEMPURA depuis ses débuts. Jeux d'argent, prostitution, crime organisé... pour TEMPURA il décortique, à chaque numéro, l'envers d'un décor auquel peu ont accès. Pour fêter ces 3 ans de collaboration et la sortie de la série télévisée Tokyo Vice en France, inspirée de ses débuts au Japon à enquêter sur les Yakuza, TEMPURA lance un Hors-série collector au format inédit de 100 pages inspiré des fanzines japonais.