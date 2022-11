Le bébé analysant. Une clinique du trait

Ce livre est une invitation à rencontrer un bébé au travail et à oser faire l'hypothèse d'un sujet analysant aussi jeune soit-il. Il s'agit d'un pari qui s'appuie sur les productions du tout-petit, élevées au rang de langage. Les initiatives et les créations du bébé sont rencontrées comme des traits capables d'orienter la cure avec ces très jeunes sujets. Cela invite à déplacer un focus resté trop longtemps centré sur le discours du parent ou le savoir du soignant. Cette rencontre avec l'agir du côté du bébé vient également infléchir les théories psychanalytiques restées rivées au champ du sémantique. Mais ce n'est pas tout, ce paradigme du trait initié par le bébé vient aussi bousculer le champ de la recherche et de la prédictibilité parce qu'il constitue une sorte de savoir que le tout-petit met à notre disposition. La clinique du trait nous invite alors à poser un autre regard sur le tout-petit sujet et à accuser réception de l'inédit.