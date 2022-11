New York Apocalypse. Big Apple comme vous ne l'avez jamais vue

Le meilleur des scénarios de science-fiction n'aurait pu imaginer cette vision de New York que l'auteure dévoile à travers des images inédites prises tout au long de la pandémie. Dès mars 2020, Marie Le Blé a inlassablement promené son objectif dans la plus grande métropole américaine produisant pas moins de 17 000 clichés. A partir d'une sélection de portraits et de situations sans précédent, la journaliste et photographe dévoile les dessous de la cité des gratte-ciels soudain murée dans un silence fantomatique, seulement interrompu par le bruit lancinant des sirènes. La ville qui ne dort jamais, fascinante et bouillonnante, celle du business, des cocktails et de la fête offre brusquement des allures d'apocalypse. Mais c'est sans compter sur le courage et la force des New-Yorkais dont l'enthousiasme immortel affiche une volonté infaillible de redonner vie à la Grande Pomme.