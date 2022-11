Les créatures du sceau

Tous les vingt ans, un sceau magique se brise à Souleyrac et libère les créatures dont il protégeait la ville. Qui sont les gylves et que veulent-ils ? Pourquoi des dizaines de lycéens se comportent-ils soudain de manière étrange et inquiétante ? Lisa et sa bande d'amis n'ont que quelques semaines pour agir. Ils devront remonter jusqu'à l'origine de ces dangereuses créatures et faire le choix juste pour décider du sort du sceau.