Triangle amoureux chez les Windsor. Dancing with the devil

L'une des histoires d'amour les plus médiatiques du XXe siècle tiendrait-elle du mensonge ? Cette enquête mondaine sur la vie privée du duc et de la duchesse de Windsor nous révèle le scandale des scandales. Décembre 1936. Le prince Edward VIII, dans un geste " d'amour fou ", renonce à son trône et abandonne l'empire britannique pour une Américaine doublement divorcée, Wallis Simpson. Ce coup d'éclat transforme les amants déchus en couple iconique du xxe siècle. Admirés. Intouchables. Mais, contre toute attente, Wallis Simpson s'entiche ensuite d'un jeune playboy homosexuel et richissime, avec qui elle partage de longues nuits aux quatre coins du globe. Blond et charismatique, Jimmy Donahue sait tout faire : piloter un avion, parler plusieurs langues, danser et jouer du piano. Doté de charme et d'esprit, adoré de tous, le petit-fils du milliardaire Frank W. Woolworth profite de sa position sociale et de sa fortune pour multiplier les frasques. Ses conquêtes sont exclusivement masculines jusqu'à sa rencontre, en 1950, avec le duc et la duchesse de Windsor. En dépit de leur différence d'âge, l'attirance physique entre Wallis et Jimmy est immédiate. Ils vont former, avec Edward, un trio inséparable, devenant les meilleurs amis du monde... Voici l'histoire scandaleuse d'un trio amoureux dont personne n'est sorti indemne. Une enquête inédite et méticuleuse menée par l'incomparable Christopher Wilson, qui ose lever le voile sur les désirs coupables d'un couple mythique. Avant, il y avait deux Windsor ; désormais, ils étaient trois. Jimmy était avec le duc et la duchesse à New York, à Palm Beach, à Paris - toujours à rire, maniéré, pétillant. Jimmy avec ses blagues, Jimmy avec son argent, Jimmy avec ses histoires et ses grossièretés - Jimmy, Jimmy, Jimmy... " Sulfureux " Paris Match " L'enquête la plus complète sur les secrets de la haute société britannique. " The Times " Les lecteurs vont adorer [... ] ce récit horrible et fascinant de la relation la plus étrange et nocive de l'histoire récente. " The Observer