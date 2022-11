La prison du Mont Saint-Michel, 1792-1864

"Un lieu bien étrange que ce Mont-Saint-Michel ! " , écrivait Victor Hugo, en juin 1836. D'autant plus étrange, qu'entre 1792 et 1864, l'abbaye aujourd'hui la plus célèbre du monde est une prison peuplée par près de 600 détenus. Cet ouvrage exhaustif et passionnant retrace, plans à l'appui, l'évolution de cette architecture médiévale devenue maison centrale après la Révolution et jusque sous Napoléon III. Il témoigne des transformations qui affectent le milieu politique, social, architectural, pénitentiaire... et plus largement, des grands changements institutionnels qui ont marqué le XIXe siècle "romantique" . S'appuyant sur des sources variées et inédites, cette étude nous livre l'incroyable histoire carcérale du Mont Saint-Michel. Comment une abbaye se transforme-t-elle en prison ? Dans quelles conditions vivent les condamnés ? Enfin, quelle empreinte la maison centrale a-t-elle laissé sur l'architecture de ce monument exceptionnel aux 3 millions de visiteurs/an ?