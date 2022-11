Premier accueil, première rencontre. Une question de liens

Il existe les "semaines d'intégration" pour les étudiants afin de faciliter leur adaptation. Cette semaine consiste à créer des rencontres et à tisser des liens entre élèves et professeurs. Pourquoi ne pas prévoir une telle semaine pour les bébés qui font leur rentrée en crèche ou chez l'AM ? Bien sûr, cette semaine existe. Elle s'appelle la "semaine d'adaptation" . Mais contrairement aux universités, elle ne vise pas les mêmes objectifs. La finalité première n'est pas d'organiser une rencontre entre le bébé, son parent et la référente pour prendre le temps de faire connaissance. Elle s'adresse surtout aux parents et prétend les préparer à la séparation en leur faisant subir l'épreuve. C'est "Soigner le mal par le mal ! " . Quant aux enfants, l'objectif est de les habituer à supporter la séparation en leur proposant d'en rallonger la durée progressivement. Pour les endurcir ! Des protocoles rigides déterminent les temps de présence et de séparation des parents et de leur bébé ! Ce livre critique cette conception de l'adaptation qui ne correspond en rien à ce que peux ressentir et comprendre le bébé. Nous proposons un autre regard en insistant sur les conditions d'accueil des parents afin qu'ils se sentent en confiance et qu'ils transmettent cette confiance à leur bébé. Un parent sécurisé sera un parent sécurisant !