L'Autre Horizon du Monde, qui rassemble plus de 30 ans de photographie sous-marine, est l'oeuvre ultime de Franck Seguin, photographe en chef du journal l'Equipe et artiste majeur de l'apnée (Prix World Press 2006). De Loïc Leferme à Guillaume Néry, en passant par Enzo Maiorca (l'inspiration du Grand Bleu), Franck Seguin a photographié et plongé avec les plus grands apnéistes. Son oeil romantique sublime ces explorateurs des mers et témoigne aussi de l'envers fragile des océans.