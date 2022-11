Photographier les nouveau-nés

Alors que le marché de la photographie de naissance se développe, photographier des nouveau-nés de seulement quelques jours ne s'improvise pas et va au-delà de la maîtrise de la technique photo. Professionnelle spécialisée en photographie de grossesse et de naissance, Emilie Zangarelli présente dans cet ouvrage le déroulé de ses séances nouveau-né en insistant sur toutes les précautions qui doivent entourer ces prises de vue. Guidée par le souci constant du confort du nourrisson, elle explique comment manipuler et positionner les bébés en toute sécurité. La collection immersive "Ma séance photo" met en lumière la pratique d'un professionnel, nous permettant de découvrir les coulisses de ses shootings, depuis le premier contact avec le client jusqu'à la livraison des images.