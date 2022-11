J'apprends l'histoire autrement pour petits et grands. 60 cartes mentales pour (re)découvrir les temps forts de la Préhistoire, l'Antiquité, le Moyen Âge, les temps modernes et l'époque contemporaine !

Pour réviser ses leçons d'histoire en s'amusant ! La mythologie, Jules César, Charlemagne, François Ier, les châteaux de la Loire, Louis XIV, la Révolution française, la Seconde Guerre mondiale, la construction européenne... Ce coffret joyeux et ludique permettra à votre enfant (et à vous aussi ! ) de réviser avec bonheur toutes les leçons d'histoire qu'il découvre à l'école primaire. Ces cartes mentales sont idéales pour (re)découvrir les dates importantes et les personnages historiques majeurs à connaître. Les cartes font apparaître clairement la structure de chaque leçon. Et grâce aux couleurs et aux dessins, votre enfant retient l'essentiel plus facilement !