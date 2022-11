Toutes ses Grâces

Le nouveau livre de la grande médium Geneviève Delpech : son témoignage bouleversant sur le rôle et les Grâces que lui a accordées la Vierge Marie, tout au long de sa vie. "Mes Grâces m'ont été accordées dès ma naissance. Clés en main si j'ose dire. Mais je ne les ai jamais soupçonnées - ni dans la turbulence et l'insouciance de l'enfance, ni dans mon adolescence et dans ma vie de jeune femme. Jusqu'à ma rencontre avec Michel et à la naissance de mes enfants. Mes manifestations de médiumnité se sont alors révélées sous toutes les formes : flashs, claire-audience, prémonitions, écriture inspirée... Je ne suis pas attachée aux dogmes, aux Institutions, mais j'ai toujours eu la foi, une foi simple et absolue. La Vierge Marie a été et est toujours omni-présente dans ma vie. Enfant, je l'appelais ma petite maman du ciel. Et elle me l'a bien rendu car j'ai reçu des Grâces inouies tout au long de ma vie : tes témoignages de Sa présence, des interventions directes, des révélations lorsque j'en avais besoin pour des disparitions, ou dans l'intimité de mon quotidien. Ce sont toutes ces expériences que je vais relater dans cet ouvrage, et qui vous feront voyager avec moi de la Normandie à Mexico, sur plus de trente années de vie, bénies par Marie".