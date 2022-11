Manifeste des nouveaux épargnants. Plaidoyer pour une épargne utile

Histoire de Corum Epargne ou une nouvelle vision de l'épargne accessible L'épargne financières de Français est évaluée à 5500 milliards d'euros, soit plus de deux fois la richesse produite chaque année par notre économie. Les sommes en jeu sont énormes. Mais, pour l'essentiel, cette épargne est orientée vers des placements qui rapportent peu aux ménages et peu aux entreprises. Frédéric Puzin, fondateur de Corum, une société de gestion de l'épargne immobilière propose de rendre cette épargne plus fructueuse pour les ménages et plus utile pour les entreprises, de créer un cercle vertueux entre la gestion du bas de laine des Français et l'économie réelle. Cet ouvrage est composé de trois parties. Dans la première, Frédéric Puzin revient sur son parcours, ses valeurs, fruits de son histoire personnelle et de son parcours professionnel. Les questions macroéconomiques sont abordées dans la deuxième partie du livre. Deux thèmes sont y sont tout particulièrement abordés. Pourquoi faut-il réinventer la gestion et l'utilisation de l'épargne, alors que les ménages s'inquiètent de l'érosion de leur pouvoir d'achat et que l'Etat espère regagner du terrain en matière de souveraineté économique ? Après le pourquoi, le comment ! Dans la troisième partie, Frédéric Puzin fait une série de recommandations pour que l'épargne des Français ne soit plus dormante et qu'elle devienne un véritable levier pour relever le pouvoir d'achat des ménages et, à l'heure des grandes transitions environnementales et technologiques, transformer l'économie française.