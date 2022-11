Oracle des Fées de la Nuit

Entrez dans le monde merveilleux des fées de la nuit avec ce magnifique coffret réalisé par l'artiste renommé Paolo Barbieri. Les superbes illustrations des 32 cartes de ce coffret vous transportent dans un royaume des merveilles où les fées vous accueillent avec une magie et une énergie rayonnantes pour vous transmettre leurs pouvoirs. Grâce aux significations proposées dans le livre, vous serez inspiré par cet univers féerique pour canaliser la force et la curiosité de ces fées dans votre vie quotidienne et avancer ainsi avec sérénité sur votre chemin de vie.