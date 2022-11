Orange Tome 7 : Cale intégrale

Le dernier tome de "orange" arrive ! Grâce à ce coffret à tirage unique, vendu avec le tome 7 seul, vous pourrez rangez l'intégralité des tomes de la série ! Dans l'univers où il a été sauvé, Kakeru réalise petit à petit qu'il est aimé et soutenu par son entourage. En effet, chacun de ses amis lui a écrit une précieuse lettre, pour lui dire à quel point il compte pour eux. Et ce soutien, l'adolescent en aura plus que jamais besoin quand une figure du passé fera sa réapparition dans sa vie... Saura-t-il affronter ses vieux démons ?