Orange Tome 7 : Pour toi

La série culte d'Ichigo Takano revient pour un ultime tome. Ne manquez pas l'évènement manga de la fin de l'annnée ! Avec plus de 350 000 exemplaires vendus, "orange" est l'une des références incontestables du manga. Dans l'univers où il a été sauvé, Kakeru réalise petit à petit qu'il est aimé et soutenu par son entourage. En effet, chacun de ses amis lui a écrit une précieuse lettre, pour lui dire à quel point il compte pour eux. Et ce soutien, l'adolescent en aura plus que jamais besoin quand une figure du passé fera sa réapparition dans sa vie... Saura-t-il affronter ses vieux démons ?