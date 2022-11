Sous le ciel de Maralinga

1956, en Angleterre. Elisabeth Hoffmann est une femme déterminée et indépendante qui se bat pour exercer son métier de journaliste dans un monde d'hommes. Son fiancé, le jeune lieutenant Daniel Gardiner, vient d'accepter un poste d'un an dans le sud de l'Australie, en échange d'une promotion rapide. Maralinga, au coeur du bush, est la terre des Aborigènes depuis 40. 000 ans. C'est à présent une base militaire anglaise, construite en un claquement de doigts, pour effectuer des tests nucléaires dans le plus grand secret. Nous sommes en pleine Guerre Froide, c'est la course à l'armement entre les grandes puissances mondiales. Dans ce territoire isolé et violent, infecté par la folie et l'excitation provoquée par les tests sur les armes atomiques, les tensions sont fortes. Petraeus Mitchell, anthropologiste, tente d'alerter l'armée sur le danger qu'encourent les populations locales. Harold Dartleygh, directeur du MI6, et le séduisant Gideon Melbray, son agent sous couverture, ont d'autres préoccupations : préserver le secret des essais nucléaires et masquer les "accidents" qui en découlent. Daniel va décéder dans de mystérieuses circonstances. Elisabeth va traverser la moitié de la Terre pour aller sur les lieux du drame, et essayer de découvrir ce qui se trame là-bas.