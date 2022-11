Ma résilience à moi

Dans son premier livre paru en 2018, Thierry Beccaro confiait avoir été battu par son père pendant son enfance. Je suis né à 17 ans a rencontré un vif succès en librairies et a été très couvert par les médias. Fort des très nombreux témoignages qu'il a reçus de ses lecteurs, Thierry Beccaro a décidé de continuer à se confier pour aider celles et ceux qui traversent des épreuves et tâchent de se reconstruire. Car si un enfant maltraité garde toujours en lui sa fêlure, elle peut devenir celle-là même par laquelle passe la lumière. Le chemin de la résilience est long et douloureux. Thierry Beccaro raconte le sien, fait de joies mais aussi de gouffres et de vertiges. Thierry Beccaro ne cache rien de toutes les étapes par lesquelles il est passé. Nommé Ambassadeur auprès de l'Unicef pour la protection de l'enfance suite à la parution de son premier livre, il continue à se battre pour protéger les enfants et aider les adultes qu'ils deviennent à se reconstruire. Un témoignage généreux, à l'image de son auteur, et plus utile que jamais.