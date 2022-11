Miss Sharp détective. Meurtres en Cornouailles

Quand les seniors mènent l'enquête. Alors qu'Agnes Sharp et ses colocataires retraités viennent à peine de résoudre leur première enquête, un nouveau cadavre apparaît à Duck End. La tension monte et tous auraient bien besoin de changer d'athmosphère ! Et voilà qu'Edwina remporte un séjour dans un hôtel de luxe en bord de mer. La petite troupe s'envole donc pour les Cornouailles. Mais à peine sont-ils installés qu'Agnes assiste à ce qui a tout l'air d'être un meurtre... Entre deux repas bio, une séance de massage et un cours d'aquagym, nos détectives tentent d'arrêter le meurtrier avant que la clientèle ne soit décimée.