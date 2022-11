Le chant des sans repos Tome 2 : Saison d'orages et de silence

Le Chant des sans repos - Livre 2. Un royaume au bord du chaos dont le destin repose sur le choix entre le coeur et la raison. Karina a tout perdu après qu'un violent coup d'Etat l'a laissée sans son royaume ni son trône. Désormais la personne la plus recherchée de tout Sonande, son seul espoir de récupérer ce qui lui revient de droit réside dans un pouvoir divin caché dans la cité de ses ancêtres. Pendant ce temps au palais, la résurrection de la soeur de Karina a plongé le monde dans le chaos, menaçant la paix durement acquise que Malik a trouvée en tant qu'apprenti de Farid. Et lorsqu'il découvre que Karina est la clé pour rétablir l'équilibre, il va devoir utiliser sa magie pour l'attirer à ses côtés. Mais comment pourra-t-il regagner la confiance de celle qu'il a essayé de tuer ? Alors que le tissu qui maintient l'unité de Sonande commence à se déchirer, Karina et Malik se retrouvent une nouvelle fois tiraillés entre leurs devoirs et leurs désirs. Le destin de tous va reposer sur leur choix : un pouvoir qui pourrait transformer le monde ou un amour qui pourrait transformer leurs vies.