30 héros qui changent le monde

Ils ont participé à la découverte du vaccin contre la Covid, écrit l'histoire de la paléontologie, explorer le corps humain et les mystères de l'espace, les femmes et les hommes réunis dans cet album inspireront tous les jeunes qui rêvent d'inventer l'avenir ! Rosalind a calculé la trajectoire de la première mission habitée vers la Lune, Tim a contribué à la création du Web, Louis a élaboré un alphabet pour les malvoyants, Stephen a étudié la cosmologie malgré sa maladie, les fossiles découverts par Mary ont contribué à approfondir les connaissances sur l'histoire de la Terre... Animés d'une curiosité sans limite, passionnés par la recherche et le progrès, les hommes et les femmes rassemblés dans cet album ont trouvé des remèdes, éclairé les mystères de notre planète ou inventé les technologies de demain. Des expérimentations empiriques aux savants calculs en passant par le désir de trouver des solutions aux problèmes de leur époque, nos ? 30 héros ont consacré toute leur vie à leur passion, avec exigence et intelligence, déterminés à changer le monde tout en essayant de mieux le connaître ? !