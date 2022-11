Dans la nuit de Troie. Commentaire du Rhésos, tragédie attribuée à Euripide

"Dans la nuit de Troie" a pour objectif de faire redécouvrir une pièce méconnue et longtemps déconsidérée du répertoire tragique, le Rhésos attribué à Euripide, et d'en interroger la postérité paradoxale en montrant sa force poétique et dramaturgique. Il s'agit en effet de mettre en valeur l'originalité de cette pièce qui a vocation à être retraduite et rejouée sur les scènes contemporaines : une pièce unique en son genre parmi celles qui nous sont parvenues, parce qu'elle se déroule entièrement de nuit et parce qu'elle reprend dans sa trame un chant de l'Iliade, le chant X. Une pièce qui ne cesse de dialoguer avec la tradition poétique et avec le texte homérique en particulier et qui fait de ce matériau un grand spectacle. C'est aussi parce que l'épopée homérique connaît aujourd'hui un regain de vitalité au théâtre, en art et en littérature, témoignant d'un véritable "besoin" d'Homère, que le Rhésos est plus que jamais d'actualité. Alors que l'oeuvre a été longuement occultée, deux commentaires en langue anglaise sont en effet parus depuis 2011, et le texte du Rhésos a été publiée aux Belles-Lettres en 2004. Il suscite en outre encore des réécritures contemporaines (Marie Cosnay, Les Enfants de l'aurore, 2019) Mais il n'existait pas encore de commentaire de l'oeuvre en langue française.