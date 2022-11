Guide de l'antifragilité. Domptez l'imprévisible et l'incertain

Désormais, nous vivons dans un monde imprévisible. Les cygnes noirs, ces événements irréguliers à grande échelle et aux énormes conséquences, se multiplient et invitent à vivre la complexité. Puisqu'il est impossible d'éviter et de prédire la survenance des cygnes noirs, il convient de prendre des mesures pour réduire leur impact, de s'appuyer sur eux afin de se transformer : c'est ici que l'antifragilité prend tout son sens. L'antifragile tire profit de l'imprévu et des incertitudes, pour aller au-delà du retour à l'initial permettant d'adopter une stratégie d'équilibre instable adapté aux perturbations et évolutions rapides.