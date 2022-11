Eloge d'un jardin japonais. Katsura, mythe de l'architecture japonaise

La réinterprétation de l'architecture si particulière de Katsura par les architectes du mouvement moderne, au début du XXe siècle, a engendré nombre de quiproquos. Il faut aujourd'hui le talent et la sensibilité de Philippe Bonnin pour nous faire entrer dans la vérité d'une oeuvre mythique, et éclairer l'énigme. Au milieu de son jardin et des quatre pavillons de thé qui bordent l'étang central, édifiée au XVIIe siècle par le prince Toshihito, sur le bord de la rivière qui baigne Kyoto, Katsura demeure l'image même du raffinement. Lieu idéal, dit-on, d'où l'on peut contempler la lune... La réinterprétation de cette architecture si particulière par les architectes du mouvement moderne, au début du XXe siècle, a engendré nombre de quiproquos. Il faut aujourd'hui le talent et la sensibilité de Philippe Bonnin pour nous faire entrer dans la vérité d'une oeuvre mythique, et éclairer l'énigme.