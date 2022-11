Tous les jours, Mary est tout près de son époux, à l'hôpital. Tous les jours depuis trois ans, après son retour d'Irak. Eden est inconscient, et ses blessures ne guériront pas. Personne ne sait plus comment l'appeler, sauf elle : c'est son mari, et,il est toujours en vie. Leur fille, qu'Eden n'a pas eu le temps de connaître, grandit dans cet hôpital où Mary attend avec patience et détermination un changement. Un jour, en son absence, Eden semble trouver un moyen de reprendre contact avec le monde extérieur. Dès lors, c'est Mary seule qui aura la responsabilité d'interpréter ces signaux et de prendre des décisions, ramenée tout d'un coup face à certaines vérités troublantes sur leur mariage. D'une profonde humanité, En attendant Eden est une méditation perçante sur la loyauté et la trahison, la peur et l'amour.