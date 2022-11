Les métiers de nos ancêtres. Archives et bases de données

Couteliers, tisserands, dentellières, scieurs de long, bergers, terre-neuvas, cabaretiers... autant de métiers qui n'ont plus cours aujourd'hui ou qui ne se pratiquent plus de la même façon. Nous pouvons cependant retrouver ces professions dans nos arbres, exercées par un aïeul plus ou moins lointain. Or la généalogie nous rend curieux de tout : elle nous donne envie de découvrir l'histoire de ces métiers, mais aussi d'apprendre de façon plus individuelle et familiale de quelle façon l'ancêtre l'a pratiqué, d'accéder parfois à des dossiers de carrière, de reconstituer son parcours professionnel... Avec l'essor de la généalogie, les bases de données thématiques se sont multipliées, les centres ont ouverts plus largement leurs archives aux chercheurs et aux historiens des familles. Il est désormais tout à fait possible de découvrir des éléments précis sur la vie professionnelle de vos ancêtres eux-mêmes et pas seulement sur leur profession en général. Ce dictionnaire est fait pour vous.