Si les mots se mangent c'est parce qu'ils sont drôlement appétissants ! Embarquez dans l'aventure avec Daniel Pennac et Florence Cestac. Si les mots se mangent c'est parce qu'ils sont drôlement appétissants ! Pour manger, on dit aussi... goûter, grignoter, picorer, becqueter, croquer, gober, déguster, boulotter, bouffer, dévorer, baffrer, et cetera. Eh bien, nous affirmons que les mots se mangent, se goûtent, se grignotent, se picorent, se becquettent, se croquent, se gobent, se dégustent, se boulottent, se bouffent, se dévorent, se baffrent... . et même s'etcétérasent. Bon appétit, mangeurs de mots ! LA PRESSE EN PARLE : " Pennac-Cestac unis pour le meilleur, le rire, l'humour et la langue française. Il ne peut y avoir un plus beau mariage pour jouer sur les sens. " Ligne claire Les auteurs Daniel Pennac : écrivain français reconnu, auteur de livres pour la jeunesse et de séries à succès telles que la Saga Malaussène, Chagrin d'école, Kamo, L'oeil du loup, ou encore le Journal d'un corps. Brisant les codes classiques de la littérature, il a reçu de nombreux prix pour l'ensemble de ses oeuvres. Florence Cestac : grand nom de la bande dessinée et fondatrice des éditions Futuropolis en 1975. Travaillant aussi bien pour un public enfantin (Mickey avec Les Déblok) qu'adulte (Le démon de midi), elle ne change pas pour autant de style visuel, ses personnages à gros nez étant reconnaissables du premier coup d'oeil. En 2000, elle fut le Grand Prix du Festival d'Angoulême.