La Bible du crochet

L'ouvrage de référence pour tout savoir sur le crochet ! L'ouvrage de référence, simple et méthodique, pour tous ceux qui souhaitent se lancer dans le crochet ou approfondir leurs connaissances et découvrir de nouveaux points. Une introduction détaillée qui donne les bases indispensables pour débuter : comment tenir son crochet et son fil, comment réaliser une chaînette, une bride ou une maille coulée. Plus de 200 points traditionnels et contemporain, tous illustrés par une photographie, expliqués rang par rang et présentés sous la forme d'un diagramme. Des conseils très pratiques ainsi que de astuces pour résoudre sans peine les mille et une petites difficultés d'un ouvrage au crochet.