Dounia L'intégrale

Les deux tomes réunis de la BD prémonitoire du chanteur populaire HK : "Dounia", histoire d'une petite fille dans un village de montagne qui résiste à l'emprise d'une société agrochimique sur toute une ville suite à une terrible épidémie. Un hymne à la nature et à la liberté. - Les deux tomes réunis de la BD prémonitoire : "Dounia" offrant la lutte pour la nature et la liberté dans un monde post-épidémique - Un scénario inspiré du chanteur populaire HK aux millions de vues sur youtube avec ses dernières chansons : "Danser encore" - Un style proche du manga du dessinateur belge Cédric Van Onacker - Une thématique totalement contemporaine du retour au local, à la liberté et à la nature contre le contrôle du vivant par les firmes agro-chimiques - Une poésie pour les adolescents et plus