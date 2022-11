U4 Contagion

Un virus a décimé 90% de la population. Mais Koridwen, Yannis, Jules et Stéphane ne sont pas les seuls survivants. Le phénomène U4 continue enfin en format poche ! Le virus U4 a décimé 90% de la population mondiale, n'épargnant que quelques adolescents entre 15 et 18 ans et de rares adultes. Koridwen, Jules, Stéphane et Yannis font partie des survivants. Mais ce ne sont pas les seuls. " Je m'appelle Séverine, le monde est ravagé et je crois que je suis enceinte. Je m'appelle Philippe, moi, président de la République française, je n'ai pas pu sauver ma propre famille. Je m'appelle Nicolas, je suis bloqué en Espagne avec mes potes : tout le pays est mort sauf nous, touristes français. Je m'appelle Happy, j'ai compris bien avant mes maîtres qu'un bouleversement se préparait. Je m'appelle Koridwen, j'ai l'impression d'avoir déjà vécu ça... "