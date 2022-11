Montres rares. 4e édition

La collection impossible Cet ouvrage présente plus de 50 montres, les plus rares du monde, y compris celles dont il n'existe qu'un seul exemplaire. Qu'elles doivent leur caractère exceptionnel à leur complexité mécanique, à leur design, à leur prix astronomique ou à leur histoire, toutes témoignent du génie de cet art de haute précision qu'est la belle horlogerie. Des montres ayant battu tous les records aux enchères ces dernières années aux " pépites " de technicité et de complication, en passant par les garde-temps uniques des héros d'hier et d'aujourd'hui, ce livre passionnera professionnels, collectionneurs et amateurs, mais aussi tous ceux que l'univers de la haute horlogerie fascine.