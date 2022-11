Roller. Vis ta meilleure vie

La nouvelle collection de la jeune génération, sans concession : des cahiers pratiques, engagés, au style graphique affirmé, pour faire du sport, manger et vivre selon ses valeurs, affirmer qui l'on est et vivre sa meilleure vie. Pour glisser en patins à roulettes, affirmer sa liberté, s'exprimer, être soi-même et vivre sa meilleure vie ! Grande tendance sur les réseaux sociaux pendant le confinement, le roller quad (patin à roulettes) rassemble la communauté autour de la liberté. Symbole de la communauté noire américaine, de la jeunesse des années 60, des mouvements féministes des années 2000 : depuis toujours, le roller est le point de rassemblement d'une minorité, d'une contre-culture ou de la jeunesse. Libre de se déplacer partout, de s'affirmer, d'être soi-même, de s'exprimer en mouvement avec le roller urbain, le roller skate, la danse roller... Bienvenue dans la skatefam ! Les bases du roller : connaître ton patin, choisir tes fits, apprendre les pas incontournables pour te lancer. Le roller urbain, pour rejoindre la communauté des skateurs en quête de liberté : les fits, les règles, les spots, les tutos pour sauter des trottoirs et glisser en ville, les événements. La danse roller, pour rejoindre la communauté des skateurs en quête d'eux-mêmes : les fits, les événements, les tutos... Le roller en skatepark, pour rejoindre un CIB (chicks in bowl, communauté féminine de skateuses), te challenger et t'affirmer : les modules du skatepark, les règles, les tutos... Les sports d'équipe en roller à tester en mode girl gang pour te créer une deuxième famille rassemblée autour des valeurs de soutien et de girl power : le derby, ce jeu de course 100 % féminin ; le rink hockey, le hockey en roller : le roller artistique, l'équivalent sur roulettes du patinage artistique.