Roxane, de l'obscurité à la lumière

Qui se cache derrière Roxane, dont les vidéos sur sa chaîne YouTube attirent plus de 4 millions d'abonnés ? Qui était-elle avant cette folle aventure des réseaux sociaux ? Pour nous, pour la première fois, Roxane prend la plume et se confie. Ses blessures, ses combats, son grand amour, sa maternité, mais aussi la grande aventure YouTube et tout ce que les réseaux lui ont apporté, elle se livre. Au fil d'un parcours de vie semé d'embûches, elle vous fait partager ses expériences de vie, en tirant des conclusions qui pourront vous apporter à votre tour de la lumière pour sortir de l'obscurité.