" Chaque écrivain sait ce qu'écrire a de libérateur. Il sait ce qu'apporte cette intimité avec les mots et la jubilation que contient le fait de pouvoir raconter une histoire. C'est cette joie que nous avions envie de partager avec les détenus. Ecrire pour en sortir. " Leïla Slimani A partir de ces mots : " la vie devant nous ", des personnes détenues et des membres du personnel de 35 établissements pénitentiaires se sont livrés à une expression libre, introspective, imaginative, dans le cadre d'un concours d'écriture organisé par l'association Lire pour en Sortir dont la marraine est l'auteure Leïla Slimani. Pour leur qualité évidente, pour leur singularité, pour l'émotion qui jaillit au fil des phrases, ces écrits se devaient d'être partagés au plus grand nombre. Ce recueil nous révèle les voix et le talent de ceux qui savent ce qu'est l'enfermement. Leurs mots nous touchent et résonnent comme une belle page d'espoir et d'humanité.