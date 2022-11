Noël, une grande joie

Noël. La crèche. Les santons. Le mystère de l'Incarnation exprimé en de très humbles symboles. Un appel à l'humilité et au dépouillement. Un appel, aussi, au partage, toujours d'actualité. " Un fils nous a été donné. C'est toi, Jésus, le Fils qui me rend fils. Tu m'aimes comme je suis, non comme je me rêve d'être ; je le suis ! En t'embrassant toi, Enfant de la mangeoire, j'embrasse à nouveau ma vie. En t'accueillant toi, Pain de vie, moi aussi je veux donner ma vie. Toi qui me sauves, enseigne-moi à servir. Toi qui ne me laisses pas seul, aide-moi à consoler tes frères, parce que tu sais qu'à partir de cette nuit ils sont tous mes frères. "