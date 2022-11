Sauvages !

Dans la nuit du 22 au 23 juillet 1978, tous les animaux du petit zoo de Brügenberg se volatilisent comme par enchantement. L'affaire est confiée à l'inspecteur Brock, le meilleur enquêteur de la ville, et le moins qu'on puisse dire c'est qu'elle lui donnera du fil à retordre. Parviendra-t-il malgré tout à éclaircir ce mystère aidé de ses nièces au caractère bien trempé ? Auteur de L'Incroyable Catalogue des Monstres, Grégoire Kocjan revient chez Margot avec un polar pour enfants, magistralement illustré par Etienne Friess. Dans ce récit à deux voix, où le point de vue des hommes alterne avec celui des animaux, auteur et lecteur deviennent complices. Et si finalement les animaux de ce zoo avaient eux-mêmes imaginé leur évasion ?