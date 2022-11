Petite philosophie des rides. Que peut la science contre le vieillissement ?

Rester jeune après 80 ans, sans ride, sans perte de mémoire ni de vitalité, sans trouble articulaire ni douleur. Le mythe de la fontaine de jouvence est devenue la promesse pharmaceutique de vieillir jeune. Tout un pan de la médecine, soutenue par une industrie pharmaceutique puissante, oeuvre au quotidien contre les maladies de l'âge et promet à ses consommateurs de mourir en bonne santé. Que faut-il scientifiquement penser de ces produits et de nos tentatives pour repousser les limites de la vieillesse? Jusqu'à quel point est-il scientifiquement possible de limiter les effets du vieillissement? Jusqu'à quel point peut-on raisonnablement espérer vieillir jeune et mourir en bonne santé?