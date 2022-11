Le prince aux deux visages

L'épopée de la révolte arabe, la personnalité énigmatique de T. E. Lawrence (1888-1935), dit Lawrence d'Arabie, l'aura de légende qui entourent son existence méritaient d'être démystifiées par le conteur talentueux qu'est Gilbert Sinoué. Le roman vrai de Lawrence d'Arabie Paris, 1962. L'historien Paul Savarus et sa femme sortent enthousiastes de la projection de Lawrence d'Arabie, le film de David Lean. Ils sont bousculés par un spectateur qui paraît hors de lui. L'homme s'appelle Alan Carswell et ne décolère pas. Ce film ? Un conte hollywoodien, à mille lieues de la vérité. Car lui a connu Lawrence, à Oxford, lorsqu'il était étudiant en archéologie. Il sait la vérité sur ce " prince aux deux visages ". A la fois abasourdi et intrigué, Savarus décide de se lancer sur les traces de l'auteur des Sept piliers de la sagesse. Qui fut le véritable T. E. Lawrence ? Un mythomane ? Une prima donna névrosée ? Un agent sans pouvoir ? Un fabuleux dissimulateur ? Autant de questions soulevées par Gilbert Sinoué dans ce roman en forme d'enquête, qui revisite l'incroyable épopée de l'un des personnages les plus mystérieux du XXe siècle.