Nos corps, leur champ de bataille. Ce que la guerre fait aux femmes

Une enquête sidérante sur le viol comme arme de guerre Autour du monde, le corps des femmes est un champ de bataille. Le viol, une arme de guerre stratégique utilisée à des fins de destruction des populations. C'est le constat sans appel établi par cette enquête, d'une ampleur inégalée, sur la violence sexuelle dans les conflits. Reporter de guerre depuis plus de trente ans, Christina Lamb a recueilli les témoignages de survivantes, des esclaves yézidies aux victimes des camps en Bosnie-Herzégovine en passant par les rescapées du génocide rwandais ou les "femmes de réconfort" japonaises. Si la qualification du viol en tant que crime de guerre date de 1919, seules deux condamnations ont été prononcées depuis. Les victimes, elles, se comptent par millions et, l'actualité l'a montré il y a peu, ne se limitent pas aux frontières de l'Europe. La violence sexuelle n'est ni inévitable ni acceptable. Cet ouvrage, qui donne enfin la parole à celles que l'on réduit d'ordinaire à la honte et au silence, est un cri d'alarme lancé à l'humanité. Traduit de l'anglais (Royaume-Uni) par Fabienne Gondrand. A propos de l'autrice Christina Lamb est grand reporter depuis plus de trente ans. Lauréate du prix Bayeux des correspondants de guerre, elle est l'autrice de Moi, Malala (Calmann-Lévy), et Nujeen, l'incroyable périple (HarperCollins). "Un document essentiel pour comprendre ce qu'est le viol dans les pays en guerre". Valérie Tibet, TV5 Monde "Un livre percutant qui marque pour longtemps. " Christelle Chandanson, librairie Elkar (Bayonne)