L’enfance en difficulté et la résilience par le Judo

Cet ouvrage aborde, pour la première fois, la question des impacts d'une pratique régulière du judo sur la résilience d'enfants atteints de troubles psychiques de sévères à modérés, jusqu'à ceux présentant de grandes difficultés d'adaptation psychosociale à l'école primaire. Cette dynamique de résilience est testée et évaluée par une équipe interdisciplinaire regroupant des spécialistes en sciences du sport et en pédopsychiatrie. Dans cette perspective, les résultats de cette étude s'inscrivent particulièrement dans le prolongement des travaux de Boris Cyrulnik sur la résilience par le sport et dans ceux de Marcel Rufo sur l'importance des soins culturels dans la prise en charge de l'enfance en difficulté. Cet ouvrage s'adresse aux professionnels de santé, de l'éducation et du sport, aux étudiants-es, ainsi qu'aux associations spécialisées, décideurs institutionnels, et à toute personne intéressée par le thème de la résilience par le sport. André Raufast est docteur en sciences du sport, psychologue clinicien, agrégé eps, professeur de judo et ex-international de judo Pierre Therme est professeur émérite d'Aix-Marseille Université et Doyen honoraire de la faculté des sciences du sport de Marseille