L'art de la taille des fruitiers

Marcel Vossen, (°1946 à Leerbeek, Gooik) a hérité l'amour et la connaissance de la culture fruitière de ses parents et grands-parents, qui la pratiquaient professionnellement. En 1995, j'ai créé le jardin-musée de Gaasbeek, près de Bruxelles, trésor vivant d'un patrimoine horticole flamand pratiquement disparu et de la fruiticulture contemporaine. Toutes les facettes de la fruiticulture y sont abordées. Il constitue une vaste collection de formes palissées de pommiers, poiriers, pruniers, cerisiers, pêchers, abricotiers, kiwis, etc. , en plus des formes contemporaines, des demi-tiges et hautes tiges fruitières, des petits fruits, des raisins, des figues, des citrons, des pommes en conteneurs, etc. Avec ses 36 formes de taille différentes, il s'agit d'un échantillonnage complet de la culture fruitière. Cette collection de formes de taille est unique au monde. Depuis plus de 25 ans, elle constitue également une mine d'informations unique pour l'amateur de fruits. Les nombreuses visites guidées que j'ai menées pour des visiteurs belges et étrangers m'ont surtout révélé ce qui est important pour l'amateur de fruits passionné. Outre les questions classiques sur la taille, la fertilisation et l'entretien, bon nombre de questions m'étaient posées sur le choix des variétés. En particulier sur les variétés dites "anciennes", que certaines organisations considèrent comme les variétés à planter absolument. Ce livre, qui repose sur plus de 60 ans d'expérience, entend répondre aux nombreuses questions auxquelles l'amateur de fruits est confronté. Il traite de tous les aspects de la culture des variétés fruitières les plus courantes en les abordant pas à pas, de manière pratique, pour aider l'amateur à adopter dans son propre jardin des variétés dignes de confiance, à les cultiver en connaissance de cause et à en récolter des fruits savoureux durant de longues années.