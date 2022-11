Le Sorceleur : L'Intégrale Kaer Morhen. Edition collector

En ces temps obscurs, ogres, goules et vampires pullulent, et les magiciens sont des manipulateurs experts. Contre ces menaces, un tueur à gages exceptionnel, un mutant devenu le parfait assassin grâce à la magie et à un long entraînement : Geralt de Riv. Fidèle aux règles de la corporation maudite des sorceleurs, il assume sa mission sans faillir dans un monde hostile et corrompu qui ne laisse aucune place à l'espoir... L'intégralité de la saga du Sorceleur enfin réunie dans un ouvrage collector à tirage limité, magnifiquement enrichi de dix-neuf illustrations en couleur inédites, par une pléiade d'artistes : Fred Augis - Johann Bodin - Mikaël Bourgouin - Benjamin Carré - Xavier Collette - Alexandre Dainche - Emile Denis - Didier Graffet -Bastien Lecouffe-Deharme - Vincent Madras - Paul Mafayon - Jean-Sébastien Rossbach - Pierre Santamaria - Marc Simonetti - Magali Villeneuve Cette intégrale contient : Une préface de Stéphane Marsan Le Dernier Voeu L'Epée de la providence La Saison des orages Le Sang des Elfes Le Temps du Mépris Le Baptême du Feu La Tour de l'hirondelle La Dame du lac La nouvelle La Route d'où l'on ne revient pas La carte exclusive du monde du Sorceleur (format ouvert 60, 8 x 84, 6 cm)