Les enfants du Graal Tome 4 : Le Calice noir

1257. Roç et Yeza ont survécu aux redoutables Mongols et ont regagné leur terre natale d'Occitanie. C'est là que de mystérieux indices relancent la recherche du Graal légendaire, marquant le début d'un nouveau périple. Mais malgré cette quête commune, le temps est venu pour Roç et Yeza de se séparer : Roç part s'illustrer sur les champs de bataille ; Yeza, elle, prend la mer. Tandis que les complots se multiplient, tous, alliés comme ennemis, convergent vers Jérusalem, car c'est dans la ville sainte que s'accomplira le destin des enfants du Graal...